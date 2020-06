Alex Zanardi morto, è questa la fake news che circola sui social da ieri. La notizia è partita da un errore da parte di Wikipedia, come riporta bufale.net. La nota enciclopedia del web ha infatti messo nella biografia del paraciclista la data della sua morte: 19 giugno 2020.

Osservando la cronologia delle modifiche apportate all’interno dell’apposita pagina di Wikipedia, si apprende che la bufala relativa ad Alex Zanardi morto sia stata alimentata solo per pochi minuti. Si tratta probabilmente di un troll, che ha ulteriormente alimentato l’ansia di coloro che sono alla costante ricerca delle ultime notizie sulle condizioni di questo famoso personaggio nel mondo dello sport.

Alex Zanardi morto: la fake news

La bufala è oggetto di numerosi screenshot finiti su Facebook e Twitter. Zanardi è in coma farmacologico e le sue condizioni restano estremamente gravi dopo l’intervento chirurgo a cui è stato sottoposto ieri. Saranno decisive le prossime ore sotto questo punto di vista.

La notizia della sua morte dunque è assolutamente smentita. Si è trattato di un errore. Che si sia trattato di una fake news lo si può verificare con l’apposita pagina che riporta la falsa notizia di ieri.

Ieri Zanardi è finito contro un camion che viaggiava nell’altro senso di marcia,attorno alle 17, su una strada provinciale dalle parti di Pienza. Il campione 53enne si trovava in Val d’Orcia per la staffetta a tappe “Obiettivo Tricolore”. Era a bordo della sua handbike, mezzo al quale si è appassionato dopo il tragico incidente del 2001, quando perse entrambe le gambe durante una gara automobilistica in Germania.

Proseguono intanto le indagini della Procura di Siena per stabilire eventuali responsabilità. Sono due gli elementi al centro della ricostruzione dei magistrati: il ruolo dell’autotrasportatore, iscritto nel registro degli indagati ma risultato negativo ai test per alcol e droghe, e soprattutto quello degli organizzatori della manifestazione.