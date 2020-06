Il 21 giugno ci sarà un’eclissi anulare di Sole. Un anello di fuoco saluterà l’arrivo dell’estate 2020, ma l’Italia sarà interessato solo molto marginalmente.

L’eclissi solare del 21 giugno 2020 è un evento astronomico che avrà luogo il suddetto giorno attorno alle ore 6.41 UTC. L’evento si verifica quando la Luna – prossima alla sua massima distanza dalla Terra (apogeo) – si frappone tra noi e la nostra stella lasciandone però intravedere il perimetro. Chi si troverà in Africa centrale, Arabia Saudita, India, Pakistan, Cina, oceano Pacifico potrà sicuramente godere dello spettacolo. In Italia, invece, meteo permettendo, potremmo scorgere un’eclissi solare parziale solo dalle regioni del Centro-Sud.

Eclissi 21 giugno: cosa succede?

Dalle 3:45 Utc (5:45 in Italia) del 21 giugno la Luna si frapporrà tra la Terra e il Sole, oscurandolo. Un’eclissi, dunque, che però lascerà intravedere i margini esterni della nostra stella, facendo apparire un anello di fuoco nel cielo. Ciò avviene perché il nostro satellite si troverà prossimo all’apogeo, cioè il punto della sua orbita di massima distanza dalla Terra, apparendo più piccolo del disco solare dal nostro punto di osservazione.

L’eclissi anulare del 2020 sarà visibile solo in una stretta fasciache attraverserà l’Africa centrale, l’Asia (Arabia Saudita, Pakistan, India settentrionale, Cina) e l’oceano Pacifico, e al culmine la Luna oscurerà il 99,4% del Sole.

Eclissi in Italia

In Italia il fenomeno dell’eclissi del 21 giugno sarà visibile in maniera marginale: meteo permettendo si potrà apprezzare qualcosa solo dalle regioni del Centro-Sud. Il solstizio cadrà esattamente alle 23.43 ora italiana. La Luna invece incrocerà il suo percorso celeste con quello della nostra stella per chi osserverà dalle giuste latitudini e fusi orari.

La Luna si troverà prossima alla sua distanza massima dalla Terra (apogeo). È facile intuire che apparirà, anche se solo leggermente, più piccola e non riuscirà a coprirlo del tutto. Attorno alla sua sagoma, dunque, brillerà un anello di fuoco.

Secondo l’Unione astrofili italiani (Uai), “a Roma il fenomeno sarà osservabile dalle 7.18 alle 7.46; a Peschici nel Gargano dalle 7:11 alle 7:55 e a Catania dalle 6:56 alle 7:57. Occhi quindi al cielo il 21 giugno – con gli adeguati strumenti dotati.

Dove vederla

Il “Sun Day” farà una diretta streaming dell’eclissi del 21 giugno con inizio alle 7.15, appena prima dell’inizio dell’eclissi. In collegamento (live sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Uai ) ci saranno due gruppi di astrofili, uno da Foggia (Gruppo Astrofili Dauni) e uno da Siracusa (Codas), che trasmetteranno in diretta le immagini dell’eclissi parziale.