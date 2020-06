Bonus Bebè 2020 pagamenti Inps a Giugno. E’ disponibile da poche ore per la consultazione la data di pagamento del Bonus Bebè a Giugno 2020. Il pagamento del bonus bebè di Giugno 2020, si riferisce al mese di Maggio 2020

Bonus Bebè Giugno 2020: chi può riceverlo?

I requisiti aggiornati del Bonus Bebè 2020 sono:

• nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido pre-adottivo, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019 e che siano in possesso di un’indicatore di situazione economica ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro; (Requisito eliminato per i figli nati nel 2020)

• cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del d.lgs. 286 del 1998. Ai fini dell’assegno ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. 251 del 2007);

• residenza in Italia;

• convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente, devono essere residente nello stesso nucleo familiare ed avere dimora abituale nello stesso comune).

Bonus Bebe Giugno 2020: durata ed importo Inps

Come riporta il sito Insidacabili, l’importo dell’assegno bonus bebè, dipende dal valore dell’ISEE, calcolato con riferimento a tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare. E’ concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido pre-adottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019. L’importo dell’assegno di natalità, varia in relazione all’indicatore della situazione economica Isee.

Ai genitori spettano:

960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;

1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’ importo dell’assegno di natalità 2020 per i secondi figli, è aumentato del 20%, fino a raggiungere un massimale di 1152 euro all’anno.

Per i figli nati o adottati dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020, gli importi del bonus bebè 2020 sono pari a:

1440 euro annuali (120 euro al mese) per le famiglie con un valore Isee superiore a 7000 euro ed inferiore a 40000 euro, oppure ad euro 1728 euro anni (144 euro al mese) per i figli nati nel 2020 successivi al primo,

960 euro annuali (80 euro al mese) per i nuclei familiari con Isee superiore a 40.000 euro o 1152 euro annui (96 euro al mese) per i figli nati o adottati nel 2020 successivi a primo.

Pagamento bonus bebè Giugno 2020: quando arriva accredito?

Nella maggior parte dei casi, il pagamento del bonus bebè a Giugno 2020 partirà dal giorno 18 Giugno 2020 (giovedì 18/06/2020). Il pagamento fa riferimento alle mensilità di Maggio 2020. – (La Data può variare da persona a persona (può essere anticipata o posticipata sino alla fine del mese indicato).