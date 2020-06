Reddito di cittadinanza 2021. Il tema “Reddito di cittadinanza” ha sempre fatto discutere molto e ha sempre spaccato in due l’opinione pubblica e politica. La domanda che molti beneficiari si pongono negli ultimi giorni è: sarà confermato nel 2021? La crisi economica ha gettato alcune ombre sul reddito di cittadinanza; nei mesi scorsi, infatti, si temeva che il Governo potesse decidere di tagliare questa misura per dare spazio ad altre. Timori che in realtà non fondavano su argomentazioni valide visto che durante il lockdown il reddito di cittadinanza si è rivelato uno strumento prezioso in quanto ha riconosciuto un sostegno economico a migliaia di famiglie che altrimenti non avrebbero avuto altro di cui vivere.

Reddito di cittadinanza: ci sarà anche nel 2021

Come riporta il sito Money, ad oggi non ci sono motivi per credere che il reddito di cittadinanza cesserà di esistere nel 2021. Anche perché con il decreto 4/2019, con il quale è stato introdotto il RdC, la misura per il sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà è stata finanziata anche per tutto il 2021.

Le risorse per fare in modo che il sussidio si possa richiedere anche nel 2021, quindi, ci sono e non sarà la crisi economica a mettere a rischio questa misura per il prossimo anno. Sembra certo che il reddito di cittadinanza ci sarà anche nel 2021, salvo stravolgimenti politici che potrebbero portare ad un cambio della maggioranza.

A chi scade nel 2020 spetta anche nel 2021?

Molti dei beneficiari del reddito di cittadinanza, specialmente tra coloro che sono stati i primi a presentare domanda non appena possibile, perderanno il diritto al sostegno nel 2020. Questo perché scade il periodo massimo di fruizione del beneficio, pari a 18 mensilità.

Allo stesso tempo, però, questi possono ripresentare la domanda qualora ne soddisfino ancora i requisiti patrimoniali e reddituali. In tal caso potranno continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza per altri 18 mesi, quindi per tutto il 2021.