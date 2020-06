ROMA. Una donazione di 40mila dollari per ringraziare l’Italia e lo Spallanzani che li ha curati. La coppia di Wuhan, primo caso di positività al Coronavirus in Italia, ha deciso di ringraziare lo Spallanzani di Roma, l’ospedale che si è preso cura di loro per 49 giorni fino alla loro guarigione, donando 40.000 dollari. “Voglio rivolgere loro un ringraziamento e un invito a fare ritorno a Roma” ha detto l’assessore alla sanità della regione Lazio annunciando la notizia prima di fare il consueto punto della situazione coronavirus nella regione.

Donazione da coppia di cinesi

Un istituto, lo Spallanzani, che come ha sottolineato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio “è un’eccellenza del nostro sistema sanitario regionale riconosciuta in tutto il mondo”.

Marito e moglie rispettivamente di 66 e 67 anni, provenivano dalla provincia di Wuhan ed era arrivati lo scorso 23 gennaio all’aeroporto di Milano Malpensa. Insieme a tutta la loro comitiva si erano spostati per un tour nelle province italiane che aveva toccato varie destinazioni del nord Italia. E avrebbero dovuto proseguire per il sud Italia. Il primo ad accusare i sintomi era stato il marito, mentre la donna, positiva ma asintomatica, ha sviluppato la malattia nei giorni successivi.

Il bollettino del Lazio

“Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi (ieri erano 10, ndr) e di questi nessun caso è riferibile ad un focolaio. Tutti i casi sono scollegati tra loro – fa sapere D’Amato -. Sono stati 4 i decessi nelle ultime 24 ore. Sono stati 47 i guariti raggiungendo un totale complessivo di 6.167 che sono ormai sei volte il numero degli attuali positivi. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’Ordine».

I contagiati sono quasi tutti a Roma (8 complessivamente: 4 nella Asl Rm 1, 2 nella Asl Rm 2 e altrettanti nella Asl Rm 3) e uno solo a Latina che torna a registrare un nuovo positivo dopo giorni di contagio zero. Nessun contagio nella provincia romana nè a Viterbo nè a Rieti.

Il bollettino quotidiano indica 997 attuali casi nella regione, di cui 698 sono in isolamento domiciliare, 261 sono ricoverati e 38 in terapia intensiva, 822 sono i pazienti deceduti. In totale sono stati esaminati 7986 positivi.