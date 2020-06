La separazione tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino è ormai ufficiale. Lei è a Milano, assieme alla famiglia e agli amici cerca una nuova casa mentre Stefano a Napoli nelle vesti di conduttore per la nuova edizione di “Made in sud” e torna a Milano solo per trascorrere del tempo in compagnia del figlio Santiago. I due fanno ormai vite separate.

Belen avrebbe, tra le altre cose, deciso di cambiare casa. La showgirl infatti è stata paparazzata da “Diva e donna” mentre, accompagnata da due agenti immobiliari e l’amico del cuore Mattia Ferrari, che le sta molto vicino da quando è iniziata la crisi coniugale e il figlio Santiago, esce da un appartamento che ha appena visitato.

Belen e Stefano: vite separate

Un modo per scordare il passato forse mentre Stefano, appunto impegnato con “Made i sud” fuori città, si gode la vita da papà single. Ritornato a Milano, come dimostrano le foto della rivista, trascorre la giornata con Santiago, portandolo in pizzeria e poi andando a dormire dal papà Enrico De Martino.

I due erano tornati insieme poco più di un anno fa dopo una lunga lontananza. I motivi della crisi non si conoscono ancora. Tante le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane in merito a questa separazione, trascorse senza che De Martino rilasciasse nessuna dichiarazione. Nell’ultimo numero di Chi, però, sono state riportate le parole di alcune persone molto vicine al ballerino, che sembrano mettere un punto definitivo alla relazione.

“Quello che è successo a noi è successo a tanti altri. Conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte”, avrebbe confessato l’ex ballerino ai suoi amici, che hanno parlato con il settimanale Chi per spiegare il momento difficile attraversato da Stefano De Martino.