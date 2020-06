Adv728

Altro episodio di inciviltà registrato in occasione dei festeggiamenti del Napoli per la vittoria in Coppa Italia. A Marano, nel centralissimo corso Europa, un gruppo di ragazzi ieri sera ha invaso la strada e ha bloccato il traffico veicolare.

Marano, follia in strada: bloccano il traffico per festeggiare il Napoli

I balordi, in sella agli scooter, hanno prima occupato la carreggiata, poi hanno sparato fuochi d’artificio impedendo alle automobili di transitare. Soltanto l’intervento dopo pochi minuti dei carabinieri ha disperso la folla e ha permesso alla circolazione stradale di riprendere a scorrere regolarmente. Un episodio, questo, su cui è intervenuto anche il consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Traffico bloccato e fuochi illegali, scorribande sui marciapiedi, zero mascherine e distanziamento. Per fortuna sono intervenuti i carabinieri”.