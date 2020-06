Adv728

C’è un nuovo caso di coronavirus a Marano. Si tratta di una bambina di otti anni, parente di un operatore sanitario. La piccola per fortuna sta bene. Il risultato è emerso dopo che l’intero nucleo familiare è stato sottoposto a tampone rinofaringeo.

Marano, nuovo caso positivo in città: è una bimba

Non è ancora chiaro come la piccola si sia contagiata. Il Mattino specifica che la bambina avrebbe partecipato a una festa. Presumibilmente è un caso legato ai focolai registrati nei casi scorsi. La giovane paziente sarebbe asintomatica e non richiederebbe alcun tipo di cura o ricovero ospedaliero. Attualmente è lei l’unica persona colpita da coronavirus nella città a nord di Napoli.

Su 88 positivi, infatti, registrati dall’inizio della pandemia, 84 sono guariti e tre sono i deceduti. La situazione resta sotto controllo. Negli ultimi mesi il Covid-19 avrebbe perso carica virale, come dimostra il costante calo dei ricoveri in terapia intensiva e dei ricoveri ospedalieri. Nel capoluogo, a Napoli, gli attualmente positivi sono solo 35 e appena nove i pazienti in ospedale.