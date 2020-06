Adv728

Reddito di emergenza 2020. Arriva la proroga del sussidio di emergenza. Le domande per il contributo da 800 euro sono state prorogate fino al 31 luglio. La domanda può essere presentata online, dal sito Internet dell’Inps muniti di credenziali, oppure recandosi presso Caf e patronati.

Proroga della domanda reddito di emergenza di un mese, invariata la durata e l’importo

La proroga a tutto luglio 2020, come peraltro riporta il sito notizieora.it, non cambia in ogni caso quella che è la durata e l’importo del Rem. Ovverosia il reddito di emergenza, da parte dei legittimi beneficiari, avrà una durata pari a due mesi, così come è confermato l’importo mensile riconosciuto che, in base alla scala di equivalenza, potrà variare da un minimo di 400 euro ad un massimo di 840 euro.

Requisiti di accesso al reddito di emergenza non cambiano

Con la proroga restano inoltre invariati pure i requisiti di accesso al reddito di emergenza a partire dall’avere la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida, e quindi l’Isee 2020 aggiornato altrimenti l’istanza presentata per il sussidio sarà respinta.

Quali sono i requisiti per ricevere il Rem?

Il valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Per determinarlo si moltiplica 400 euro (valore minimo del Rem per famiglia con un solo componente) per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente. Questa scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.