“Mi chiedo dov’era il signor De Luca? Quello che era per usare i bazooka contro milanesi e italiani che andavano in giro”. Sono queste le parole di Matteo Salvini contro il governatore della Campania De Luca per le immagini dei festeggiamenti di ieri in città per la vittoria della coppa Italia.

Salvini attacca De Luca

Matteo Salvini, intervenuto a Mattino 5, ha poi aggiunto parlando della pandemia di coronavirus che “i dati ci dicono che i casi sono in calo, ma questo non vuol dire che si cala la guardia”. Poi l’attacco al presidente della Regione. “Sicuramente per qualcuno di sinistra la responsabilità di ieri è mia – dice -. Lì sono responsabili tutti fra il ministro Lamorgese, il governatore e il sindaco de Magistris ma siccome hanno rotto le scatole a me per la mascherina di due centimetri e per la mia piazza qui vedo molti festanti. Sono contento per loro, è un bel segno per la città ma poi non possono condannare a morte Salvini per un selfie”.

Dopo De Luca, l’ex ministro dell’Interno se l’è presa con il ministro dell’Istruzione, Azzolina: “Se i teatri, i cinema riaprono, una follia che le scuole non lo facciano. Il ministro dovrebbe chiedere scusa. Fosse per me darei qualche elemento di libertà in più”, ha concluso il leader della Lega.

Intanto sui festeggiamenti a Napoli è intervenuto anche l’OMS. Ranieri Guerra, vicedirettore generale delle iniziative strategiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto: “Sciagurati, fa veramente male vedere queste immagini: in questo momento non ce lo possiamo permettere”.