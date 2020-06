Fuorigrotta. Partecipa ad una festa di 18 anni alla quale sono presenti molti studenti del liceo Labriola e risulta positivo al coronavirus. Il giovane è stato costretto a saltare l’esame di maturità.

Napoli, studente positivo dopo al Covid-19 dopo una festa: salta l’esame di Maturità

Galeotta è stata una festa per i 18 anni di un ragazzo. Tra gli invitati presenti molti studenti del Labriola. Una serata tranquilla con poche decine di invitati, ma rispettando le regole.

Come riporta Il Mattino, qualche giorno dopo uno degli invitati, un maturando, non si sente bene: ha tosse e febbre. I sintomi sono riconducibili al Covid-19 e, per fugare ogni dubbio, i genitori del giovane contattano il medico di famiglia. Poi il ragazzo, assieme alla sua famiglia, si reca al Cotugno, dove viene sottoposto al tampone, che dà esito positivo. Il ragazzo è l’unico ad aver contratto il virus; gli altri compagni di classe, che non sono comunque mai andati a scuola, sono risultati tutti negativi al test.

“L’esame – fanno sapere dall’ufficio scolastico regionale – sarà garantito a tutti, viene solo differito, e comunque chi è negativo lo può fare secondo il calendario degli esami”. Al Labriola non c’è stata alcuna attività ispettiva da parte dell’Ufficio scolastico regionale, non era necessaria.