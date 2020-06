Adv728

Previsioni meteo. Nonostante il vortice di bassa pressione con centro motore sul nord della Francia cominci a perdere gradualmente di energia, esso riuscirà ancora a condizionare il meteo sull’Italia, almeno fino a giovedì.

Si conferma invece un netto cambio della circolazione nelle giornate successive, quando lo scenario meteo-climatico potrebbe radicalmente cambiare.

Le previsioni meteo

Come anticipa Ilmeteo.it, la giornata di oggi sarà ancora una giornata assai capricciosa su gran parte del Nord, ma anche su molte regioni del Centro–Sud. Su tutti questi settori continueranno a verificarsi numerosi rovesci e temporali, sia pure a carattere più irregolare rispetto ai giorni scorsi.

Andranno invece meglio le cose giovedì 18 quando si registra un primo rialzo della pressione, quanto basta per riportare condizioni meteo più soleggiate al Centro–Sud e su diversi tratti della Val Padana. Più incerto, invece il tempo su tutti i comparti alpini e prealpini dove continueremo a registrare rovesci sparsi e anche qualche temporale. Comincerà inoltre a fare più caldo a causa di un generale rialzo delle temperature.

Il percorso verso una maggiore stabilità atmosferica proseguirà poi nella giornata di venerdì 19 quando il sole sarà protagonista su gran parte dello Stivale, con la solita eccezione dell’arco alpino e prealpino, ancora sotto una moderata minaccia temporalesca, soprattutto pomeridiana, che costringerà a tenere in ogni caso un ombrello a portata di mano.

Infine, nel corso del prossimo weekend, ecco che l’anticiclone delle Azzorre diventerà via via sempre più protagonista anche se la situazione meteorologica non riuscirà a tornare totalmente stabile a causa di una nuova temporanea incursione fresca proveniente dalle vicine regioni balcaniche, ma che dovrebbe comunque limitarsi a disturbare il meteo domenicale solamente su parte del Sud e sulla fascia adriatica del Centro.