Una nuova maratona televisiva per restare al fianco del nostro amato Napoli. Una nuova iniziativa editoriale di Teleclubitalia che seguirà l’evento della Coppa Italia – Coca Cola 2020 tra Napoli e Juventus passo passo con uno speciale di Club Napoli Allnews in onda dalle ore 12 a mezzanotte, 12 ore di diretta, 12 ore come per la vittoriose edizioni del 3 maggio 2014, che portò alla vittoria della Coppa Italia, e del 22 dicembre 2014 che portò alla vittoria della Supercoppa a Doha.

Servizi filmati, approfondimenti, collegamenti in esterna, ospiti e l’intera squadra di Club Napoli Allnews che si alternerà durante la diretta. Come sempre l’interazione totale con il pubblico con telefonate e messaggi live per vivere il pre-partita e il post-gara. Durante le 12 ore spazio anche all’informazione quotidiana del Tg Club alle 13:30 e alle 19. La puntata come al solito si articolerà con la massima interazione con il pubblico che potrà chiamare in diretta allo 0815067764 o interagendo con i messaggi al 3423812922. Come di consueto spazio alle notizie in tempo reale con una postazione internet dedicata con tutte le notizie in tempo reale per aggiornare i telespettatori su quanto succederà in questa edizione particolare del trofeo continentale. Un nuovo e importante sforzo dell’editore Giovanni Russo e di tutta la squadra di giovani giornalisti e tecnici televisivi di Club Napoli Allnews per un appuntamento ormai consolidato che ogni pomeriggio apre all’informazione sportiva dedicata al Napoli da 7 anni.

Appuntamento fissato alle ore 12 in diretta su TeleclubItalia Canale 98 e in streaming sul sito www.teleclubitalia.it e sulle pagine Facebook “Teleclubitalia” e “Club Napoli Teleclubitalia”. Per interagire con noi sarà attivo anche #12oreperlacoppa