E’ ufficiale il rimpasto di giunta a Marano. Il sindaco Rodolfo Visconti stamattina ha ufficializzato 5 nomi della nuova squadra di governo per il rilancio amministrativo. Mancano ancora i due nomi del Pd che dovrebbero arrivare già domani dopo il direttivo del partito.

Confermate Marinella De Nigris con deleghe all’ambiente e alla legalità; Bianca Perna con Politiche Sociali e Istruzione. Nuovi ingressi Antonio Discetti, ex dirigente al Comune di Giugliano, con deleghe a Urbanistica e lavori pubblici e Francesca Sabia con diverse deleghe come Sport, Cultura, Green New Deal e Politiche giovanili. Il nuovo vicesindaco è invece il fedelissimo di Visconti, Paolo Castrese D’Alterio, uno degli assessori più attivi negli ultimi anni.

