Meteo Campania. Pioggia e temporali su tutta la regione Campania. Sulla nostra regione è in arrivo una terza perturbazione del mese di giugno, accompagnata anche da un vortice di bassa pressione.

Nella giornata di oggi, lunedì 15 giugno, il clima dovrebbe reggere, almeno fino al primo pomeriggio. Poi sono attese, anche sul capoluogo napoletano, piogge anche forti, con possibili rovesci temporaleschi lungo i rilievi delle zone interne. Venti moderati soprattutto lungo le coste.

Domani, martedì 16 giugno, attese ancora piogge e temporali su tutta la regione, e dovrebbe trattarsi del “giorno nero” dal punto di vista climatologico. Le temperature, tuttavia, resteranno stabili, con punte di massima attorno ai 25 gradi.

Il clima che migliorerà nella giornata di mercoledì. Non andrà meglio nel fine settimana, quando torneranno nuovamente le forti piogge, nonostante sabato 20 sia atteso il solstizio d’estate. Per rivedere giornate di sole tipicamente, estive, insomma, bisognerà ancora attendere almeno una decina di giorni. Faranno eccezione invece le temperature, che anche nei giorni di pioggia non scenderanno sotto i 25-26 gradi di massime, con punte di 28 gradi nel fine settimana.