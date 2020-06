Una giornata in compagnia degli amici si trasforma in tragedia. Un giovane di 17 anni, Andrea Rossi, di Ravenna, si è sentito male in seguito a una congestione.

Ravenna. Malore in piscina, Andrea muore a 17 anni davanti agli amici

Il dramma si è verificato poco dopo le 18 in uno stabilimento balneare di Marina di Ravenna dove il ragazzo si era recato con la fidanzata e altri coetanei.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che il ragazzo avesse mangiato un boccone prima di fare un tuffo nella piscina interna allo stabilimento balneare. Improvvisamente ha accusato un malore e immediatamente chi era con lui, accortosi di quanto stava accadendo, ha dato l’allarme al 118.

I soccorsi

Sul posto sono accorse un’ambulanza. I paramedici hanno cercato di rianimarlo, ma prima che potesse arrivare in ospedale il ragazzo è morto. L’ipotesi è che il giovane sia stato vittima di una congestione, ma non si può escludere un malore. In queste ore potrebbe essere disposta l’autopsia dall’autorità giudiziaria per fare luce sulle cause del decesso.