Coronavirus, il Governo annuncia: “Il vaccino in Italia entro tre mesi. Accordo per 400 milioni di dosi”

Arriva l’annuncio del ministro Roberto Speranza: l’Italia ha acquistato 400 milioni di dosi del vaccino inglese destinato alla popolazione europea. A rivelarlo è lui stesso poche ore fa attraverso un post su Facebook.

Vaccino, Speranza annuncia: “400 milioni di dosi con Germania, Francia e Olanda”

Insieme ai ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l’alleanza per il vaccino, il ministro della Salute Roberto Speranza ha sottoscritto un contratto con AstraZeneca per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino “da destinare a tutta la popolazione europea”.

Le dosi saranno disponibili già in autunno. Il candidato vaccino nasce dagli studi dell’Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane, tra le quali una società di Pomezia. La prima tranche di dosi arriverà entro la fine dell’anno. “Il vaccino è l’unica soluzione definitiva al Covid 19 – ha dichiarato il ministro della Salute -. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi”.

Il composto al quale sta lavorando l’Università di Oxford in collaborazione con l’azienda Advent Irbm di Pomezia coinvolge 5000 volontari sani nel Regno Unito, già selezionati, ed altrettanti nel paese sudamericano. Secondo il protocollo, la seconda e terza fase di sperimentazione prevede la somministrazione ad un campione molto più ampio, per un totale di circa 10.000 volontari sani. Il campione in questa ultima fase di test comprenderà anche bambini ed anziani. I risultati della fase 3 sull’efficacia del candidato vaccino anti-Covid sono attesi per fine settembre.