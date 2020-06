Mugnano, aggredisce il padre: poi sferra calci e pugni ai carabinieri. Arrestato 28enne

Attimi di tensione ieri sera a Mugnano. I Carabinieri hanno arrestato per violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali S.C., 28enne del posto. I militari sono intervenuti in un appartamento dov’era in corso una violenta lite tra l’uomo e il padre.

Mugnano, aggredisce i carabinieri intervenuti per placare una lite: arrestato 28enne

L’obiettivo dei carabinieri era salvaguardare l’incolumità dell’anziano padre – che era già stato aggredito – ed hanno tentato di calmare il 28enne ma invano. Improvvisamente, dopo alcune minacce, si è scagliato contro i militari che dopo una colluttazione son riusciti a bloccarlo ed arrestarlo.

I sanitari del 118 – allertati dai carabinieri – lo hanno sedato. Poi hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, nessuna delle quali ha riportato lesioni gravi. L’arrestato dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.