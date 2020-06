Paura nel Casertano, sconosciuti avvicinano bambini. Il sindaco: “Massima attenzione”

Malintenzionati si avvicinano in modo sospetto ai bambini che giocano in strada. E’ quanto riporta il sindaco di Conca della Campania, piccolo comune casertano, dopo aver ricevuto decine di segnalazione.

Il primo cittadino David Simone invita i cittadini alla massima cautela in attesa di comprendere meglio i contorni della vicenda.

“Buon pomeriggio a tutti voi amici e cittadini, a malincuore dobbiamo richiamare la vostra massima attenzione per avvisarvi che ci sono pervenute segnalazioni di persone malintenzionate che avvicinano i bambini, per questo vi chiediamo di essere prudenti e restare vigili, noi stiamo cercando di intensificare il controllo per comprendere meglio la situazione”, scrive il sindaco.