Bambini, come combattere sedentarietà e obesità

Due mesi e mezzo di sendetarietà per i bambini costretti in casa per l’emergenza Covid, ascoltiamo i consigli di Simone Forte, trainer Fmt Giugliano e specialista in obesità infantile, per rimettere in forma i più piccoli con un giusto allenamento e una dieta bilanciata.