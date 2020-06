Torino, uccide l’ex moglie e ferisce la figlia: si arrende dopo aver tentato di fuggire

Torino. Ancora un caso di femminicidio in Italia. Un uomo ha ucciso l’ex moglie a colpi di pistola nel loro appartamento a Volvera, nel Torinese, poco prima delle 12 e 30 in via Garibaldi.

Torino, uccide l’ex moglie e ferisce la figlia

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. Prima di darsi alla fuga armato, l’uomo ha ferito anche la figlia di 29 anni. È ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino.

I due erano divorziati da 4 anni. In tutta la provincia erano scattati i posti di blocco, con tanto di elicottero in volo, per cercare di bloccare il killer, braccato dai carabinieri che avevano praticamente circondato l’intera zona.