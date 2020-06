Meteo Napoli, domani pioggia e temporali ma nel week end ritorna l’estate. Le previsioni

Campania. Clima ancora altalenante su Napoli e in tutta la regione Campania. I primi giorni di giugno, a Napoli come in quasi tutto il resto d’Italia, hanno fatto registrare giornate perlopiù soleggiate e temperature elevate, ben al di sopra dei 20 gradi. Le previsioni del tempo, però, stanno per cambiare.

Meteo Napoli, le previsioni

A Napoli, la giornata di domani, giovedì 11 giugno, farà registrare una brusca frenata del bel tempo: sono previste infatti precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco, soprattutto per quanto riguarda la mattinata e il pomeriggio. Alla sera, invece, i fenomeni dovrebbero attenuarsi. Lieve calo anche per quanto riguarda le temperature: la massima si attesterà intorno ai 22 gradi, mentre la minima registrata sarà di 18 gradi. Nel weekend, poi, le previsioni del tempo dovrebbero migliorare notevolmente, con il ritorno di giornate soleggiate e un ulteriore innalzamento delle temperature; il caldo torrido, tipico dell’estate, sembra ad ogni modo ancora lontano.

Il maltempo è diffuso, dall’inizio di questa settimana, sulla maggior parte del nostro Paese: colpa di una massa di bassa pressione, proveniente dal Centro-Nord Europa, che permane sull’Italia e vortici ciclonici che comportano l’arrivo di perturbazioni. Soprattutto al Centro-Nord, pioggia e temperature in calo fino a venerdì, mentre al Sud, in linea di massima, si registreranno temperature più estive. Il weekend, come detto, dovrebbe far registrare un netto miglioramento in tutta Italia.