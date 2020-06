Sant’Antimo, tutti i nomi dei 59 arrestati: ci sono politici, imprenditori e camorristi

Operazione anti-camorra dalle prime luci dall’alba a Sant’Antimo. Ben 59 le persone destinatarie di ordinanze cautaleri. Più di cento le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta che mette in luce i rapporti tra polica, camorra e imprenditoria nella città a nord di Napoli. Smantellata la rete di connivenze dei clan Puca, Verde e Ranucci.

Sant’Antimo, in manette i fratelli di Luigi Cesaro

A finire in manette i fratelli del senatore Luigi Cesaro. Si tratta di Aniello, Antimo e Raffaele Cesaro. Sotto chiave la società de “Il Molino”, il centro commerciale sito sulla via Appia, al confine tra i comuni di Sant’Antimo e Giugliano.

Le accuse

A carico di 59 indagati accusati di numerosi reati , tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. L’operazione colpisce clan “Puca”, “Verde” e “Ranucci” operanti a Sant’Antimo e comuni limitrofi. Gli investigatori hanno svelato un fitto intreccio di interessi sia in ambito politico sia imprenditoriale. Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di 80 milioni di euro.

I nomi

Figurano, tra i nomi più importanti, Francesco Di Spirito, imprenditore; il boss Luigi Puca con i figli; il politico Corrado Chiariello; l’ex presidente del consiglio comunale Francesco Di Lorenzo; il maresciallo dei carabinieri Vincenzo Di Marino. Di seguito tutti i nomi dei 59 arrestati, suddivisi per destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere e destinatari di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Per Vincenzo Tota interdizione per un anno dai pubblici uffici. Il giudice si riversa invece la decisione sul senatore Luigi Cesaro, in attesa di ottenere l’autorizzazione per l’uso di intercettazioni ritenute rilevanti.

In carcere

Luigi Abbate

Armando Angelino

Michele Battista

Cesario Bortone

Nello Cappuccio

Antimo Cesaro

Pietro Ciccarelli

Vincenzo D’Aponte

Giuseppe Di Domenico

Domenico Di Lorenzo

Francesco Pio Di Lorenzo

Raffaele di Lorenzo

Vincenzo Di Marino (maresciallo dei carabinieri)

Francesco Di Spirito

Stefano Fantinato

Raffaele Femiano

Amodio Ferriero

Antonio Ferriero

Giuseppe Garofalo

Antonio Iorio

Pasquale Maggio

Antimo Petito

Camillo Petito

Puca Antimo

Lorenzo Puca

Luigi Puca ‘95

Luigi Puca ‘62

Nicola Puca

Pasquale Puca

Teresa Puca

Alessandro Ranucci

Filippo Ronga

Agostino Russo

Salvatore Saviano

Francesco Scarano

Luigi Schiavone

Claudio Valentino

Pasquale Verde

Arresti domiciliari

Francesco Bellotti

Filippo Borzacchiello

Francesco Borzacchiello

Arcangelo Cantiello

Aniello Cesaro

Raffaele Cesaro

Corrado Chiariello

Alfredo Di Lorenzo

Luigi Di Lorenzo

Vincenzo Di Lorenzo

Giancarlo Flagiello

Gaetano Golino

Angelo Guarino

Antonio Marciano

Carmine Petito

Francesco Petito

Ferdinando Pedata

Marta Verde

Obbligo di firma

Antimo Di Lorenzo

Teresa Pappadia

Interdizione dai pubblici uffici

Vincenzo Tota