Regionali in Campania, Italia Viva sosterrà De Luca

“A naso dico che in Toscana, Campania e Marche, Iv andrà con il Pd. In Puglia no perché c’è Emiliano, che è il simbolo di un Pd che non ci piace. In Veneto e Liguria stanno discutendo”. Sono le parole di Matteo Renzi, leader nazionale di Italia Viva, intervenendo alla trasmissione Agorà. Dunque anche Italia Viva correrà in coalizione con il Pd per la riconferma in Campania del Governatore Vincenzo De Luca.

Iv alle prossime regionali sarà della squadra di De Luca. “Ci sono tutte le condizioni perché si arrivi ad un accordo”, ha sottolineato nelle scorse ore Rosato. Mentre le parole di Renzi ad Agorà confermano la linea.

Renzi sosterrà De Luca

Oggi a Montecitorio dovrebbe decidersi la data del voto in Campania, Puglia, Marche, Toscana, Liguria e Veneto e quindi anche delle elezioni amministrative.

Intanto a Napoli scintille tra Iv e Pd sulla sfiducia al sindaco Luigi de Magistris. Nel consiglio comunale di Napoli, la pattuglia dei renziani può contare su tre consiglieri: Carmine Sgambati, Gabriele Mundo e Manuela Mirra.

Sempre in relazione alle prossime regionali il leader di Iv ha detto: “Ma comunque ci saranno 6 liste di Italia Viva così parleremo di voti veri anziché di sondaggi”.