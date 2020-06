Superenalotto, la fortuna bacia San Giorgio a Cremano: centrato un 5

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto di ieri ma tre invece i ‘5’, per una quota di 61.589 euro. Il SuperEnalotto ha baciato San Giorgio a Cremano con una vincita di 5 punti da 61.589,06 euro. E’ stata realizzata sabato 6 giugno presso il punto vendita Sisal Tabacchi Rivendita n.7 in via Don Morosino, 70/72.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 409.686 vincite. Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di martedì 9 giugno ben 48 milioni di euro. Le altre schedine vincenti sono state giocate una in un punto vendita di Tortolì, nella provincia sarda di Ogliastra, un’altra effettuata mediante una giocata online da un punto vendita a distanza. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è stimato in 48 milioni di euro.