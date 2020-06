Uomini e Donne, Sammy è la scelta di Giovanna: lui risponde ‘no’, ma è uno scherzo

È Sammy Hassan la scelta di Giovanna Abate, ma ciò che accade subito dopo il lungo discorso della tronista che lascia tutti senza parole.

Il corteggiatore le dice di no, motivandolo con una serie di incomprensioni tra loro. “Credo che nessuno possa dirmi che non ce l’ho messa tutta, però devo essere sincero con te e con me stesso: io non credo di averti mai illuso, credo di volere al mio fianco una persona che sia in grado di tirare il meglio da me, che mi dia stabilità e non che preferisce arrivare al litigio. Non ti sto dicendo che è colpa di qualcuno…. La mia risposta è no perché mi sento sempre attaccato, giudicato… andrebbe a finire male…” le dice. Così lascia lo studio.

Giovanna è furiosa .“Ti sei preso la responsabilità di farmi credere che il tuo no non ci sarebbe stato”, dice Giovanna. Sammy lascia lo studio e Giovanna gli lancia una mascherina, invitando Maria De Filippi a non salutarlo. Tina Cipollari non ci crede: “Sarà uno scherzo, adesso torna con i fiori”.

Gianni Sperti: “Se non è uno scherzo lo capisco, lui lo aveva detto”. Giovanna: “Ero convinta del sì, per gli occhi, per quello sguardo che annullava le liti. Non posso credere di avere creduto a qualcosa che non c’era”.

Gianni: “Sapevo che avrebbe scelto Sammy e mi dispiace, ci ha provato con Davide ma ha fatto bene a fare questa scelta. Ma mi fido anche di Sammy”. “Lo diceva che ti avrebbe detto di no” dice Maria De Filippi. Giovanna: “Questo è troppo, due no in un anno non si può”.

Maria De Filippi chiede a Tina di mandare i saluti e l’opinionista manifesta perplessità: “Devo salutare? Sammy non rientra? In amore vince chi fugge”. La conduttrice manda in onda il filmato dei saluti. In realtà nel video c’è un’altra parte dell’esterna tra Sammy e Giovanna. È una sorpresa dell’ex corteggiatore che le comunica che il suo è un sì, poi entra in studio senza riuscire a trattenere la commozione.