Donna nel casertano risultata positiva al Covid-19, tamponi a tutta la famiglia

Marcianise. Test rapido e tampone positivo per una donna di Marcianise, scatta la quarantena obbligatoria. E’ risultata positiva al Covid-19 dopo aver essersi sottoposta al test del tampone. La donna però, come riporta EdizioneCaserta, non presenta alcun tipo di sintomo e gode di ottima salute.

Marcianise, donna positiva al Covid-19

Come da prassi, tutti quelli che sono stati a contatto con la signora di Marcianise, sono stati individuati e sottoposto a controllo. I tamponi effettuati sui familiari sono risultati, fortunatamente, tutti negativi.

“Si ritiene opportuno evidenziare quanto sia importante, anche nell’attuale fase di evoluzione del contagio, che ognuno adotti un comportamento responsabile, evitando assembramenti, curando costantemente l’igiene delle mani, indossando correttamente la mascherina e mantenendo la distanza sociale di almeno un metro dagli altri,” conclude il Comune.