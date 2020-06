Giugliano, donna travolta da uno scooter in strada: arriva l’ambulanza

Incidente ieri sera in via Casacelle, alla periferia di Giugliano. Una donna è stata travolta in pieno da uno scooter mentre attraversava la strada. La signora è rimasta riversa a terra in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Giugliano, donna travolta da scooter a Casacelle

L’investimento è avvenuto in serata a poche decine di metri dal noto caseificio Mamma Rosa. Non è chiaro se il conducente del mezzo a due ruote si sia fermato o meno per prestare soccorso. Gli automobilisti di passaggio si sono fermati per soccorrere la vittima e chiamare il 118. La vittima è rimasta stesa sull’asfalto per diversi minuti prima dell’arrivo dei sanitari. Le sue condizioni non sarebbero gravi.