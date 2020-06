Giugliano, le puntano la pistola sotto casa e le rubano la borsa. Malviventi in fuga

Attimi di paura ieri a Giugliano in una stradina laterale di via Dante Alighieri. Due malviventi, a bordo di uno scooter, hanno rapinato una ragazza della sua borsa dopo averle puntato una pistola in faccia.

Giugliano, rapina a mano armata in via Dante Alighieri: malviventi derubano una ragazza

Sono da poco passate le due quando la giovane C.B., 30 anni circa, sta rientrando da una serata col suo fidanzato. Dopo i saluti scende dalla macchina e si avvicina al portoncino di ingresso della sua abitazione. A quel punto viene sorpresa alle spalle dal rombo di un motorino. Non fa in tempo a girarsi che si ritrova due giovani con il volto coperto da passamontagna. Uno dei due impugna una pistola e gliela punta contro. “Dacci la borsa”, le intima.

La vittima comincia a urlare nel tentativo di attirare l’attenzione dei residenti, ma il malviventi non demordono. “Non ti vogliamo fare niente. Dacci solo la borsa”, insistono. A quel punto la ragazza cede e consegna loro la borsetta contenente contanti, smartphone e documenti. I rapinatori ripartono in sella allo scooter a tutto gas e scappano dileguandosi nelle stradine del centro storico. Alla vittima, sotto choc, non resta che chiamare le forze dell’ordine.

Le indagini

Sul caso indaga la Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Giugliano sono giunti sul posto con una volante. Hanno raccolto la denuncia della vittima. Da quanto si apprende, erano in zona perché avevano già ricevuto segnalazioni relative alla presenza di due tipi sospetti a bordo di uno scooter. Non è chiaro se abbiano messo o meno a segno altri colpi nella stessa notte. Da quando è finito il lockdown, purtroppo, anche a Giugliano si è registrato un incremento degli episodi di microcriminalità.

Immagine: archivio