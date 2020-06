Marano. Caso Garden house, l’Amministrazione Visconti: “Da parte nostra atto di grande coraggio e responsabilità”

Marano. A fronte degli sventolati falsi scoop e dell’ormai consolidata abitudine a vedere mostri e fantasmi ovunque, l’unica verità è che l’amministrazione Visconti, con atto di grande coraggio e responsabilità è giunta ben prima della magistratura a sottrarre beni illegittimamente prodotti nei decenni scorsi. Con atto altrettanto coraggioso e doveroso a salvaguardia del diritto allo studio di centinaia di bambini al fine di non arrecare disagi psicologici alla platea scolastica e nel rispetto dei soldi già spesi dalle loro rispettive famiglie.

Marano, caso Garden House

L’amministrazione ha ritenuto di dover garantire in via temporanea il funzionamento della scuola che nulla ha a che fare con la proprietà immobiliare. Se chi pensa di saper scrivere ed informare pensasse in primis ad informarsi e dunque a comprendere cosa rappresenta un certificato di agibilità, molti dubbi, molti spettri, molte illazioni non avrebbero modo di esistere, questo è il punto, però chi leggerebbe articoli svuotati di logica e cognizione se nemmeno intriganti.