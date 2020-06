Lutto nel Napoletano, Fabio muore a 30 anni: era diventato papà da pochi giorni

Brusciano. Era diventato padre da pochi giorni e a portarlo via per sempre dal suo piccolo è stato un malore improvviso. Fabio Terlizzi aveva 30 anni e faceva il barista in un locale.

Brusciano, Fabio Terlizzi muore a 30 anni

L’improvvisa dipartita ha colpito la comunità di Brusciano, dove era molto conosciuto. La notizia della morte del 30enne ha gettato nello sconforto amici e aprenti.

Tantissimi i messaggi di dolore sui social per la sua scomparsa. “Dolore che portano in questo giorno. Ciao Fabio Terlizzi riposa in pace”, scrive un amico. E poi ancora: “La morte è stata infame con lui. Stiamo scioccati, riposa in pace Fabio terlizzi”, commenta un altro conoscente.