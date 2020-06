Fase 2, De Luca libera la movida: bar aperti fino alle 2 di notte. Ordinanza in arrivo

Prolungati gli orari di apertura dei bar fino alle 2. Così il governatore De Luca “libera” la movida e lo annuncia nel corso dell’appuntamento del venerdì.

De Luca libera la movida: bar aperti fino alle 2

“Fra poco sarà pubblicata una nuova ordinanza. Abbiamo deciso che da questa sera possono ripartire le attività dei cinema all’aperto. E per quanto riguarda l’apertura dei bar sarà consentita l’orario di apertura fino alle 2 di notte”, afferma il governatore De Luca.

Rimane, però, il divieto di asporto degli alcolici fino alle 22. “Prima del Covid abbiamo avuto al Cardarelli 37 ricoveri per intossicazioni alcolica e coma etilico. Alcuni riguardavano bambini dai 11 ai 17 anni. Penso sia un dato che debba far maturare una consapevolezza in ognuno di noi. Un bambino di 11 anni che va in coma etilico è una tragedia.

La movida è un’attività bella. Ma dobbiamo fare in modo che tutto questo avvenga all’insegna della tutela dei nostri ragazzi e dobbiamo dare una mano degli operatori serali”, aggiunge De Luca. Nei prossimi giorni, annuncia il governatore, ci sarà un incontro con i gestori dei locali per stabilire delle regole.

Nella nuova ordinanza che dovrà essere pubblicata in serata, sarà anche consentito ai bar l’attività di musica e intrattenimento senza ballo. Niente amplificatori fuori ai locali per evitare assembramenti.