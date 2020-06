De Luca attacca Report: “Trasmissionaccia, ho preparato due querele”

L’ha definita una “trasmissionaccia” e minaccia querela. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attacca la trasmissione Report per il servizio sulla sanità campana andato in onda lo scorso lunedì.

De Luca attacca Report: “Trasmissionaccia, ho preparato 2 querele”

“Faremo altre due querele per un servizio andato in onda sulla rete pubblica. In ogni paese civile del mondo un sedicente giornalista che dà una notizia falsa su una Asl verrebbe licenziato in cinque minuti. In Italia ognuno fa quello che vuole. Si confonde giornalismo di inchiesta con cafoneria”, afferma il governatore campano nel corso della diretta su Facebook.

De Luca, inoltre, annuncia di aver già sporto sei querele per diffamazione. “Noi non perderemo un minuto di tempo verso coloro che rappresentano un problema psichiatrico, così come non perderemo tempo con i protagonisti della campagna di aggressione mediatica. Voi non lo sapete, ma zitti zitti, noi abbiamo fatto sei querele per diffamazione.

Ma siate sicuri che quando vedrete qualche porcheria, sicuramente arriverà qualche querela, in silenzio, senza fare qualche pubblicità a qualcuno”, ha aggiunto il presidente della Campania.