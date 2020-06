Parete, schianto tra due auto: corsa in ospedale per una ragazza

Incidente a Parete poco dopo mezzanotte. Due auto si sono scontrate in circostanze ancora poco chiaro in centro, nei pressi del Ponte. Coinvolte un’Alfa Romeo Giulietta e una Fiat 500 X. Sulla prima viaggiava una comitiva di ragazzi. Sulla seconda, invece, una famiglia con bambini.

La dinamica è da chiarire. Dopo il sinistro, sono giunti sul posto i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118. Una ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa. Le sue condizioni, al momento, sono note. Le altre persone coinvolte per fortuna non avrebbero avuto bisogno di assistenza medica. I militari dell’Arma hanno fatto i rilievi del caso e ricostruito l’accaduto per risalire ad eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente tanti i residenti scesi in strada, richiamati dalle sirene e dal rumore dello schianto.