Napoli. Due nuovi casi di coronavirus, ma c’è ormai un solo paziente in terapia intensiva

Lieve incremento dei casi di coronavirus a Napoli. Nel bollettino giornaliero del 4 giugno pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune si rilevano due nuovi contagi da Covid-19. Ci sono però ben 9 persone guarite, per un totale di 746.

Coronavirus, a Napoli due nuovi casi. Un solo paziente in terapia intensiva

Il numero degli attualmente positivi nel capoluogo scende a 129 persone. In ospedale i ricoveri sono 21, tre in meno rispetto a ieri. Soltanto un paziente è in terapia intensiva. Il che significa che a Napoli non si registrano più casi gravi. La maggior parte – 108 – sono tutti in via di guarigione in isolamento domestico. Un sospiro di sollievo visto che, dopo la fine del lockdown, molti esperti temevano una fiammata della curva dei contagi. Il coronavirus, invece, sembra non apprezzare molto il clima estivo.