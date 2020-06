Coronavirus, bollettino del 4 giugno: solo 177 nuovi positivi. Quasi tutti al Nord

E’ il dato più basso dal primo marzo: solo 177 positivi al coronavirus in un giorno. A dirlo è il bollettino giornaliero del 4 giugno della Protezione Civile. Non si era mai registrato un incremento così basso da tre mesi a questa parte.

Bollettino coronavirus del 4 giugno: solo 177 nuovi positivi

La distribuzione dei nuovi casi rileva come al solito una netta prevalenza al Nord. Infatti dei 177 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 84 nuovi positivi (il 47,4% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 24 casi in Piemonte, 18 in Emilia Romagna, di 21 in Liguria e di 11 nel Lazio.

Resta invece alto il numero delle vittime. Sono 88 le vittime nelle ultime 24 ore, un leggero aumento rispetto agli ultimi giorni. Nessuna vittima in sei regioni: Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli. Zero casi oggi in 8 regioni: Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Un solo caso rispettivamente in Campania e Toscana.