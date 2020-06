Coronavirus a Napoli, due medici guariti tornano positivi

Due medici del Cardarelli, uno di Urologia e l’altro del Trauma center, sono risultati nuovamente positivi al Covid 19. Si erano infettati a marzo ed erano guariti dal Coronavirus. Poi, a distanza di alcune settimane, hanno scoperto di essere ancora positivi al virus.

Napoli, due medici guariti tornano positivi

I due sanitari dunque, tornati al lavoro, con tanto di certificato di doppio tampone negativo, sono ora di nuovo quarantena.

I rispettivi reparti sono stati chiusi e sanificati (oggi dovrebbe riaprire l’Urologia). Una vicenda, riporta Il Mattino, che potrebbe confermare il mistero della fisiopatologia del Coronavirus che nel 2 o 3 per cento dei casi (come confermato anche dal Cotugno) fa registrare ripositivizzazioni che non si sa se attribuire allo stesso virus mai definitivamente debellato o a una nuova infezione.

Nessuno dei pazienti è infetto

I medici hanno scoperto di essere nuovamente positivi nel corso dello screening con tamponi a tappeto eseguiti su tutte le 3300 unità di personale dell’azienda collinare. In questo caso entrambi i camici bianchi sono del tutto asintomatici. Nessuno dei pazienti dei rispettivi reparti è risultato infetto. “In questi casi congeliamo i nuovi accessi e isoliamo e trasferiamo i ricoverati – avverte il manager Giuseppe Longo – oltre che tamponare tutti e sanificare le corsie per riaprire in sicurezza”.