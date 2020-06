Coronavirus, risalgono i contagi: il 90 % dei nuovi casi sono tutti al Nord

Cresce sensibilmente il numero dei positivi oggi in Italia. A dirlo è il bollettino giornaliero sull’andamento del’epidemia da coronavirus pubblicato dalla Protezione Civile. Si registrano infatti 321 nuovi positivi di oggi e i 37.299 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio al 0,86%. Il dato di oggi è in crescita rispetto ai giorni scorsi, dove era stato sempre sotto lo 0 e 8 per cento.

Coronavirus: oggi 3 giugno i dati sono in crescita. (Quasi) tutti al Nord

A preoccupare, ancora una volta, è l’andamento del contagio in Lombardia. I nuovi positivi sono, per il 74 %, tutti nella regione più colpita dall’emergenza sin dall’inizio dell pandemia. E’ una dato assolutamente preoccupante, che arriva proprio nel giorno della riapertura tra le 20 regioni d’Italia.

Aggiungendo a questo dato anche il numero di nuovi positivi di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, si arriva a 289 casi di contagio nelle cinque regioni del Nord più colpite dal contagio. Parliamo del 90% di tutti i nuovi casi registrati in Italia. Solo l’altro ieri è scoppiato un nuovo focolaio in Liguria: 29 nuovi positivi in una RSA per anziani.