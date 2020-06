Conferenza stampa Conte oggi 3 giugno: dove vedere la diretta

Si terrà oggi pomeriggio, 3 giugno, una conferenza stampa in diretta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier lo ha annunciato sui suoi social. Oggi 3 giugno scade l’ultimo dpcm e da oggi si riaprono i confini regionali in Italia. Dunque è possibile viaggiare da una regione all’altra.

Conte oggi annuncerà ufficialmente la riapertura totale tra le Regioni. Dopo le riaperture delle attività produttive e dei negozi e dopo gli spostamenti permessi nella medesima Regione, adesso è arrivato il momento di passare allo step successivo, permettendo così di riaprire interamente il flusso tra le regioni. Fino alla fine, però, il dubbio è stato se lasciare indietro alcune regioni o se invece rinviare le riaperture totali di una settimana per tutti. Tutto si basava sui dati di queste ultime due settimane delle varie Regioni. Gli indicatori della cosiddetta Fase 2 relativi alla settimana tra il 24 e il 30 maggio sono però stati positivi.

Diretta conferenza Conte

Come stabilito dall’Iss, al momento in Italia non vi è alcuna situazione critica relativa all’epidemia da Covid-19. Alcune regioni del Nord hanno ancora numeri più elevati di contagi e decessi rispetto a quelle del Sud ma la situazione sarebbe dunque sotto controllo secondo gli organi ufficiali. L’incidenza settimanale, tuttavia, rimane molto eterogenea su tutto il territorio nazionale. In alcune regioni il numero di casi giornalieri resta elevato, in altre si presenta in maniera più limitata. Da qui la richiesta di massima cautela “specialmente nel momento in cui dovesse aumentare il movimento di persone sul territorio nazionale”. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato dal monitoraggio del ministero della Salute e Iss pressoché in tutte le regioni gli indici di trasmissibilità Rt sono al di sotto di 1 con un trend di nuovi casi in calo, grazie alle misure di lockdown imposte dal governo.

La diretta del premier sarà trasmessa sia su Facebook sulla pagina del presidente del Consiglio sia sui vari canali televisivi nazionale di news.