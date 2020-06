Morti a Pianura, i lavori erano abusivi: indagato il proprietario della villetta

Erano abusivi i lavori ed è per questo che è stata aperta un’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Simona Di Monte, per omicidio colposo ed abuso edilizio. Indagato, dai Carabinieri di Bagnoli a cui è stata affidata l’indagine, il proprietario dell’abitazione nella quale hanno perso la vita due persone a Pianura. Lo riporta il mattino.

Era da poco passato mezzogiorno quando ieri a Pianura la frana ha travolto due uomini, due operai che lavoravano al rifacimento di una parete di contenimento. Il cantiere era abusivo e nessuno avrebbe rilasciato la licenza per autorizzare quei lavori.

Due morti a Pianura

È nella congiunzione tra due strade di campagna –via Caianiello e via Archimede, nella zona di Masseria Grande– che l’apocalisse si materializza con un boato che precede la valanga di terra e detriti: l’onda d’urto travolge anche quel muro di contenimento sul quale lavoravano in quattro, due italiani e due stranieri. Schiacciati dal peso e soffocati dal fango muoiono il 61enne Ciro Perrucci ed un ventenne nordafricano.