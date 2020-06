Napoli, tragedia a Pianura: il muro frana e li travolge. Morti due operai

Sono due gli operai morti nel crollo della frana a Pianura, in zona Montagna Spaccata. A travolgerli un muro di contenimento tra via Archimede e via Montagna Spaccata, in località Masseria Grande. Smentita la notizia secondo cui sarebbero rimasti semplicemente feriti.

Pianura (Napoli), morti due operai nel crollo di un muro

Secondo una prima ricostruzione, i due erano impegnati a costruire un muro per contenere un costone di roccia alle spalle di una palazzina quando l’infastruttura ha ceduto. La frana li ha seppelliti. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili de Fuoco, i Carabinieri e la Polizia di Stato. I pompieri hanno estratto dalle macerie i corpi senza vita dei due operai. Si tratterebbe di un immigrato e di un italiano. Un terzo lavoratore sarebbe invece riuscito a salvarsi. I militari dell’Arma intanto hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità. Il palazzo oggetto di lavori, da un primo esame, risulta abusivo.