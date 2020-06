Virus, interviene la Capua: “Il virus è ancora tra noi. Vi spiego da cosa dipende la seconda ondata”

Il virus non è morto. Esiste, è vivo e vegeto. Però la sua carica virale è meno potente. Forse per il caldo, forse perché stiamo rispettando meglio le misure di distanziamento sociale. Le ipotesi sono tante. Sulla querelle è intervenuta anche la nota virologa Ilaria Capua.

Capua: “Il virus non è scomparso, siamo noi a gestirlo meglio”

In particolare hanno acceso molte polemiche le dichiarazioni del direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, Alberto Zangrillo. Il medico ieri, nel corso di una trasmissione Rai, ha detto che il “virus è clinicamente morto”. La Capua, ospite su Radio 2, al programma “Non è un paese per giovani”, ha detto la sua. “Il virus non è cambiato, ma noi abbiamo imparato a proteggerci”. Stando a quanto riporta Repubblica, la virologa avrebbe detto che “clinicamente non ci si riferisce al virus ma a noi, che siamo diventati bravi a gestirlo”.

“La seconda ondata siamo noi”

L’esperta ha poi ribadito che “noioi adesso abbiamo una malattia che sappiamo curare, perché cinque mesi fa non era così. Abbiamo messo in piedi un sistema di controlli e un’attenzione precoce ai pazienti più esposti, inoltre abbiamo capito quali sono le categorie più fragili. Il fatto che clinicamente l’infezione sia scomparsa è quello che diciamo da tempo. Noi dobbiamo arrivare non a bloccare la circolazione del virus perché questo è impossibile, ma appiattendo la curva, tenendo le mani pulite e mantenendo il distanziamento fisico, abbiamo fatto in modo che il virus infettasse sempre meno persone e anche se queste diventano gravi, si sa trattarle. Siamo noi che siamo diventati bravi a gestirlo”.

Ilaria Capua ha infine spiegato che la seconda ondata “siamo noi”. Se cioè entro inizio autunno riusciremo a neutralizzare i focolai e a ridurre al minimo la diffusione del Covid-19 rispettando le norme anti-contagio e il distanziamento sociale, allora il pericolo di un nuovo picco di infezioni sarà ridotto.