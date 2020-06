Oroscopo martedì 2 giugno 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo per martedì 2 giugno 2020. Vediamo l’oroscopo per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo martedì 2 giugno 2020: Leone

La tua vita sentimentale ha ripreso finalmente quota, ma ci vuole più cautela. Secondo l’oroscopo oggi potresti manifestare troppa gelosia nei confronti del partner: dovresti inciderti nella mente che l’amore non è possessione. Nei giorni a seguire, soprattutto a partire da mercoledì, potrebbe salire un po’ di nervosismo. Certe volte cerchi più tranquillità e solitudine, ma non dovresti esagerare! Tu sei un segno che ama stare in mezzo alle persone e sentirsi ammirato. In questi giorni sei tormentato da qualche in dubbio in più sul tuo percorso.

Oroscopo martedì 2 giugno 2020: Vergine

È vero che il 2020 è l’anno tuo. È anche vero che l’aspetto lavorativo sta andando a gonfie vele, però, come raccomanda l’oroscopo, oggi dovresti usare molta accortezza negli affari. Ragiona bene prima di prendere una decisione. Usare prudenza in amore, soprattutto se ci sono dei problemi con il partner. Cerca di non trascurare il rapporto di coppia per occuparti solo delle questioni pratiche.

Oroscopo martedì 2 giugno 2020: Bilancia

Questo cielo va sfruttato, sia in amore che nel lavoro. Non dovresti startene con le mani in mano, perché ora puoi fare dei progetti con il partner. Anche sul lavoro stanno per spuntare nuove opportunità. La Luna sarà in aspetto armonico e stimolerà la tua parte più sensibile e creativa. In questo periodo, però, dovresti dedicare più attenzione all’amore e fare progetti con il partner in vista dell’estate. Ti aspetta una stagione calda molto intrigante.

Oroscopo martedì 2 giugno 2020: Scorpione

L’amore torna in auge nella tua vita, ma non in maniera trasparente. Secondo l’oroscopo oggi potresti sentire delle emozioni contrastanti verso la persona che stai frequentando. Sii cauto. Chi sta aspettando l’evolversi di alcuni progetti lavorativi, potrà sperare in bene, soprattutto per giugno e luglio. Ora come ora, l’amore è messo in secondo piano: non hai molta voglia di cambiamenti.