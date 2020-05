Movida a Napoli, raffica di controlli in centro: alcol venduto fuori orario

Napoli. Raffica di controlli nel weekend, da parte delle forze dell’ordine, nei luoghi della movida a Napoli. La prima sanzione è stata elevata venerdì sera, ad un locale nella zona del Vomero.

Napoli, raffica di controlli in centro

Il titolare di un esercizio commerciale ha venduto birre ad alcuni clienti dopo le 22. Il regolamento imposto dalla Regione Campania lo vieta severamente: non è consentita la vendita di con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le 22 da parte dei locali (compresi bar, chioschi, pizzerie, pub, vinerie e supermercati). Dalle 22 alle 6, invece, c’è il divieto di consumazione di bevande alcoliche nell’aree pubbliche e aperte al pubblico.

Multe anche ieri sera. In via delle Repubbliche Marinare, riporta Il Mattino, un bar è stato sanzionato dalla polizia municipale per la somministrazione di alcolici dopo le 22.

Leggi >> Giugliano, movida incontrollata in città: orde di ragazzini fino a tarda notte in strada

Luoghi della movida semideserte

Ieri sera le vie della movida erano semideserte. Dal Vomero ai lungomare di Napoli. Folla contenuta a Chaia, dove sono state impegnate anche le unità cinofile. Pattuglie di poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della Municipale hanno blindato tra venerdì e sabato sera i crocevia della movida. La task force messa a punto dal comitato per l’ordine e sicurezza presieduto dal Prefetto di Napoli Marco Valentini ha evitato che le vie del centro storico venissero prese d’assalto. Entro stamattina verrà stilato il bilancio dei controlli.