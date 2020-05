Giugliano, movida incontrollata in città: orde di ragazzini fino a tarda notte in strada

Giugliano. Ancora scena di movida incontrollata in città. Ieri sera un’orda di ragazzini si è riversata nelle strade principali creando caos e disturbando la quiete dei residenti.

Giugliano, movida incontrollata in città

In particolare via Veneto e via Licoda sono state prese d’assalto da decine di adolescenti. Alcuni cittadini, infastiditi dagli schiamazzi, hanno ripreso col cellulare quanto è successo ieri e pubblicato i filmati su un gruppo Facebook.

Da un video si vede chiaramente un gruppo di giovani passeggiare, o addirittura correre, al centro dell’arteria stradale. Il divieto di assembramento non viene mai rispettato: in un altro filmato decine di ragazzini occupano l’intero marciapiede di via Veneto. La distanza di sicurezza è pressoché inesistente.

Sono tanti i commenti di indignazione lasciati dagli utenti sotto i filmati. Molti, infatti, lamentano l’assenza di controlli e la mancata cautela da parte dei giovani.