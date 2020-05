Madonna della Pace: quest’anno la festa sarà in tv. L’elenco delle sante messe in diretta

GIUGLIANO. Quest’anno non ci saranno i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace a Giugliano a causa dell’emergenza Coronavirus ma Teleclubitalia proverà comunque a portare nelle case dei fedeli la compatrona.

Sabato sarebbe dovuto essere il giorno dell’intronizzazione mentre lunedì ci sarebbe stato il volo dell’angelo e la prima processione. Teleclubitalia mostrerà in diretta le sante messe che le parrocchie cittadine hanno previsto per la prossima settimana.

La Vergine sarà ogni giorno in una diversa parrocchia in modo da poter dare l’opportunità ai fedeli delle varie chiese di poter pregare e vedere da vicino la zingarella sempre rispettando le misure di sicurezza. In chiesa infatti si entra sempre con mascherine e guanti e è obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno un metro.

Questi gli appuntamenti che Teleclubitalia seguirà in diretta consentendo così anche a chi non può e ancora non vuole uscire di vivere comunque un momento di fede con la Vergine.

Lunedì 1 giugno

ore 19: santa messa dal Santuario dell’Annunziata

ore 20.30: Speciale Madonna della Pace 2020

Martedì 2 giugno

Ore 11: santa messa dalla chiesa di San Matteo

Mercoledì 3 giugno

Ore 18: santa messa dalla chiesa della Madonna delle Grazie

Giovedì 4 giugno

Ore 15: affidamento alla Madonna dalla chiesa di Sant’Anna

ore 18.30: santa messa dalla chiesa di San Nicola

Venerdì 5 giugno

Ore 15: affidamento alla Madonna dalla chiesa di San Marco

Ore 18.30: santa messa dalla chiesa del Sacro Cuore

Sabato 6 giugno

Ore 18.30: Santa messa dalla chiesa di San Pio X