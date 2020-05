Mondragone, il sindaco chiude le spiagge libere

Dopo Bacoli e Pozzuoli, anche Mondragone chiude le spiagge. Con l’ordinanza sindacale di oggi, venerdì 29 maggio, il sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, ha chiuso l’accesso alle spiagge libere.

Mondragone, il sindaco chiude le spiagge

La decisione è stata presa al fine di scongiurare assembramenti in spiaggia. “In alcune zone della città assumono comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento del contagio da Covid -19, in particolare in luoghi ove si verificano e si sono verificati considerevoli spostamenti di persone provenienti da tutto il territorio comunale e non solo, quali le spiagge libere, in particolare se non gestite”, si legge nell’ordinanza.

Anche a Pozzuoli e a Bacoli

Spiagge off-limits anche a Pozzuoli. Ieri sera il primo cittadino del comune flegreo ha disposto a partire dal 29 maggio il divieto “alla presenza in maniera stabile per l’attività elioterapica e/o di esposizione al sole in maniera stanziale di persone fisiche su tutte le spiagge libere ed il tratto di costa di competenza del litorale del Comune di Pozzuoli”.

“Si tratta di un provvedimento adottato in via temporanea a tutela della salute pubblica – ha spiegato il primo cittadino – in attesa di elaborare un piano che contempli le indicazioni dell’ordinanza regionale e del relativo protocollo di sicurezza. Appena approvato sara’ revocata la disposizione. Siamo al lavoro per garantire gia’ dalla prossima settimana l’accesso regolamentato”. Spiagge chiuse anche a Bacoli: riapriranno, come previsto dall’ordinanza sindacale del sindaco Della Ragione, a partire dal 2 giugno.