Pozzuoli: il sindaco chiude le spiagge libere

POZZUOLI. Prima di Pozzuoli, era stato Bacoli a chiudere le spiagge libere. In serata anche il sindaco Vincenzo Figliolia ha deciso di chiudere le spiagge pubbliche della città. La decisione viene a ridosso del lungo weekend del 2 giugno.

“Ho firmato un’ordinanza a tutela della salute: le spiagge pubbliche per il momento resteranno chiuse. Ovviamente è allo studio un piano per garantire l’accesso in sicurezza. Appena approvato sarà revocata tale disposizione. Siamo al lavoro per garantire già dalla prossima settimana l’accesso regolamentato” ha scritto su Facebook il primo cittadino.

Secondo l’ordinanza della regione Campania relativa agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere ci sono una serie di regoli e prescrizioni da seguire. Per quanto riguarda le spiagge pubbliche è necessario sempre mantenere il distanziamento sociale, evitare gli assembramenti ed effettuare la prenotazione. E proprio relativamente alle prenotazioni online, che dovrebbero essere gestite dai Comuni, che è sorto il dubbio tra i sindaci su come fare. Intanto dunque che vengono studiati sistemi adeguati, i due sindaci hanno deciso di chiudere gli arenili pubblici. A Bacoli ad esempio sarà possibile solo passeggiare e fare il bagno nelle spiagge pubbliche ma non si può sostare.