Prodotto ritirato dai supermercati: l’avviso del Ministero della Salute

Ritirato dai supermercati perchè c’è un allergene non dichiarato sull’etichetta. Il Ministero della Salute ha annunciato due giorni fa l’immediato ritiro dagli scaffali di tutti i negozi delle confezioni da 375 grammi di multigrain di riso e frumento integrale della Despar Vital, azienda di Casalecchio di Reno (Bologna).

Multigrain Despar ritirato

Il prodotto è stato ritirato perché, come spiega il documento del Ministero, “l’astuccio in vendita non contiene la versione classica ma quella con cioccolato fondente. Il cioccolato contiene lecitina di soia, un allergene non dichiarato sull’etichetta” che, di conseguenza, potrebbe rappresentare un pericolo per la salute dei soggetti intolleranti. Il documento ministeriale aggiunge che “il richiamo si riferisce solo al prodotto menzionato e limitatamente alla scadenza indicata (16/10/2021). I consumatori che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di riportarlo e riconsegnarlo al punto vendita”.

L’assunzione della lecitina di soia nei soggetti allergici può causare i seguenti sintomi, anche gravi: prurito, bruciore, sensazione di secchezza del cavo oro-faringeo (sindrome orale allergica)vomito, nausea, diarrea, orticaria, edema di Quincke, rinite acquosa allergica, congiuntivite allergica, attacchi di asma, dispneavertigini, senso di soffocamento e choc anafilattico (choc che può risultare letale, collasso cardiocircolatorio).