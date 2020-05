De Luca: “Elezioni a settembre? E’ da irresponsabili”

Torna a parlare nel suo consueto appuntamento del venerdì il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Tra i primi temi affrontati quello delle elezioni. Non è ancora stabilita la data dell’election day ma De Luca e altri governatori spingono per votare il 26 luglio.

“Il governo ha assunto posizioni irresponsabili – ha detto -. La data delle elezioni la fissano le regioni non il governo, ma il governo ha escluso due mesi fa che si facessero le elezioni prima di settembre. Nel frattempo in Italia abbiamo aperto tutto: i negozi, i centri commerciali, le palestre, le piscine. Diventa ridicolo in queste condizioni impedire che si vada a votare da qui a due mesi. La proposta delle regioni è di andare a votare tra due mesi, a fine luglio.

Quando il governo dice apriamo le scuole a settembre e andiamo a votare a settembre ci prende in giro. Chi non vuole andare a votare sono i partiti di opposizione. Hanno paura di andare al voto. Provate a immaginare di andare a votare il 20 settembre o il 27 settembre. Significa che i ballottaggi avvengono a metà ottobre, quando ci sarà l’epidemia influenzale e un probabile ritorno di Covid e quindi avremo situazione sanitaria complicatissima. Ma soprattutto come si fa a immaginare ad aprire le scuole a settembre con le elezioni il 20. Per poi richiuderle per i ballottaggi a ottobre. Per aprire le scuole quest’anno dovrà essere fatto un lavoro incredibile. Quindi cosa si fa si apre una settimana poi si chiude di nuovo?

Come si fa a essere così irresponsabili, mi riferisco alle forze che stanno impedendo il voto a fine luglio”.